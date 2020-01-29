Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к генеральному прокурору Игорю Краснову с просьбой изменить позицию прокуратуры при очередном продлении меры пресечения для обвиняемых по делу Baring Vostok, сообщает пресс-служба омбудсмена.

В январе суд продлил срок содержания под стражей Максиму Владимирову, Вагану Абгаряну и Ивану Зюзину до 13 февраля. В конце декабря все фигуранты дела и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

По мнению бизнес-омбудсмена, объективных данных, свидетельствующих о необходимости сохранения для Владимирова, Абгаряна и Зюзина такой меры пресечения, как СИЗО, нет. Согласно позиции Верховного суда РФ, необходимость ознакомления (продолжения ознакомления) с материалами уголовного дела не может быть единственным и достаточным основанием для продления срока содержания под стражей.

«Ходатайства следователя о продлении срока содержания под стражей всем указанным лицам содержат одни и те же доводы и аргументы, среди которых лишь тяжесть инкриминируемого деяния и предположение о возможности обвиняемых скрыться от следствия и суда, что свидетельствует о формальном подходе следствия к выполнению требований статьи 109 УПК РФ (сроки содержания под стражей)», — сказал Титов.

Уполномоченный напомнил, что перевод Майкла Калви, Филиппа Дельпаля и Алексея Кордичева под домашний арест никак не воспрепятствовал расследованию. «Учитывая факт окончания производства следственных действий и сбора доказательств, а также личности Владимирова, Абгаряна и Зюзина, которые являются гражданами России, постоянно проживают в Москве со своими семьями, процессуальные цели могут быть достигнуты и при применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы — так же, как и к остальным фигурантам», — говорится в письме уполномоченного.