Арбитражный суд Москвы продлил на шесть месяцев срок реализации имущества бывшего президента банка «Огни Москвы» Марии Росляк, говорится в определении суда. Ходатайство о продлении банкротства было направлено в суд финансовым управляющим имуществом должника Евгением Семченко.

Суд пришел к выводу об обоснованности ходатайства о продлении срока реализации имущества гражданина, поскольку на дату проведения заседания финансовым управляющим не выполнены в полном объеме все мероприятия, предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)». Также в феврале 2019 года суд прекратил производство по заявлению финансового управляющего имуществом Росляк к ее мужу Виталию Машкову о разделе совместно нажитого имущества. В заявлении управляющего содержалось также требование о признании права собственности на долю в совместно нажитом имуществе.

Столичный арбитраж 14 августа 2017 года по заявлению банка «Развитие-Столица» признал Росляк банкротом.