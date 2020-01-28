Минкомсвязь вернулась к идее создания в России инфраструктурного оператора для строительства единой сети мобильной связи пятого поколения (5G), пишет РБК , ссылаясь на источники. По их словам, такому оператору государство без торгов выделит радиочастоты, а он должен будет предоставлять к этой сети доступ всем желающим поставщикам. Создание инфраструктурного оператора описано в последней редакции концепции развития сетей 5G, подготовленной Минкомсвязью.

В министерстве не видят смысла в том, чтобы операторы создавали совместное предприятие только для расчистки частот, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, курирующий отрасль связи. По его словам, уже существует «Союз LTE», который занимался подобной работой при внедрении 4G, он мог бы выполнять эту работу и при внедрении 5G. Иванов подчеркнул, что ведомство последовательно выступает за создание в России инфраструктурного оператора.

Если крупнейшие компании не договорятся о создании инфраструктурного оператора, в министерстве не видят смысла выделять им частоты. «Одно дело, когда создается организация в интересах всей отрасли, которая будет предоставлять доступ к сетям 5G всем желающим, другое — когда конкретные компании пытаются поделить частоты, каждая в своих интересах», — указал Иванов.

По словам представителей операторов, позиция министерства удивила их и ранее операторы получали от Минкомсвязи подтверждение о том, что предложенный формат СП — приемлемая форма партнерства для развития 5G. Реализация концепции развития 5G в ее нынешнем виде задержит сроки запуска нового стандарта в России, что отразится на технологическом развитии, считают операторы. Также сначала надо решить дело с частотами. Ключевой вопрос — наличие ресурса в нужных диапазонах, сейчас есть соглашение о намерениях, стороны прорабатывают юридически обязывающие документы, пояснили операторы.

В Минкомсвязи считают, что сложившуюся ситуацию нельзя характеризовать как неразрешимые противоречия между ведомством и операторами. Однако один из участников рынка напомнил, что операторы до сих пор не смогли договориться о создании инфраструктурного оператора, а меморандум по совместному предприятию для освобождения частот «был подписан с большим трудом и являлся компромиссным вариантом».