Международная система WebMoney Transfer подключилась к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России. Об этом сообщили в WebMoney и в НСПК, которая выступает операционным платежным и клиринговым центром СБП.

«Владельцы P-кошельков WebMoney в российских рублях могут мгновенно отправлять средства по номеру телефона в 38 банков — участников СБП, а также получать входящие переводы. Расчетным банком WebMoney по рублевым кошелькам выступает АО «Банк «ККБ», — указано в релизах.

Пополнение кошелька WebMoney через СБП бесплатно. При переводе средств в другие банки комиссия составляет 2% (из них 0,8% — стандартная комиссия WebMoney).

Клиенты банков — участников СБП могут перевести средства в кошелек WebMoney по номеру телефона получателя, выбрав соответствующую опцию в приложении своего банка.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователям электронного кошелька необходимо в мобильном приложении или веб-версии WebMoney Keeper перейти в меню «Перевести», выбрать пункт «По номеру телефона», а затем «Через Систему быстрых платежей».



На странице СБП на сайте НСПК система WebMoney и Консервативный Коммерческий Банк, указанный в качестве расчетного банка, пока не значатся. Список остальных участников СБП включает ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Росбанк, «Ак Барс», Газпромбанк, QIWI (Киви Банк), Промсвязьбанк, Совкомбанк, Райффайзенбанк, СКБ-Банк, РНКО «Платежный Центр», ЮниКредит Банк, Газэнергобанк, «Открытие», «Русский Стандарт», «Авангард», Московский Кредитный Банк, «Левобережный», Россельхозбанк, Веста Банк, Почта Банк, банк «Платина», СДМ-Банк, «Рокетбанк», Финам Банк, банк «Нейва», банк для предпринимателей «Точка», «Элплат», Абсолют Банк, Примсоцбанк, банк «Гарант-Инвест», Металлинвестбанк, Кредит Урал Банк, «Яндекс.Деньги», банк «Зенит», Экспобанк и НИКО-Банк.