Центробанк опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 октября 2019 года. Статистика демонстрирует улучшение ситуации по сравнению с началом III квартала: за три месяца объем резервов увеличился, а потребность в них для покрытия рисков уменьшилась.

Величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, выросла с 85 млрд на 1 июля 2019 года до 86,3 млрд на 1 октября, а объем резервов, достаточный для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (так называемый критерий Гвидотти), уменьшился со 115,9 млрд до 109,7 млрд. В итоге значение критерия Редди, представляющего собой сумму двух этих показателей, снизилось на 4,9 млрд долларов: с 200,9 млрд до 196 млрд.

Величина золотовалютных резервов, достаточная для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, сократилась со 193,2 млрд до 192,4 млрд долларов, или на 0,8 млрд.

Композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками (ARA EM), формула расчета которого приводится в методологическом комментарии ЦБ и который представляет собой величину международных резервов, достаточную для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков, составил на 1 октября 218,5 млрд долларов против уточненных 223,5 млрд на 1 июля 2019 года, то есть понизился в III квартале на 5 млрд долларов.

В свою очередь фактическая величина международных резервов РФ за отчетный квартал выросла на 12,5 млрд долларов: с 518,4 млрд на 1 июля до 530,9 млрд на 1 октября.



Таким образом, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для покрытия рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) по итогам III квартала 2019 года увеличилась, составив 312,4 млрд долларов против уточненных 294,9 млрд на начало отчетного периода.

