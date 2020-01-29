Почта Банк выплатил дивиденды акционерам по результатам 2018 года в размере 2,7 млрд рублей. Решение об этом было принято 4 декабря 2019 года на внеочередном общем собрании акционеров Почта Банка. Дивиденды по акциям банка были выплачены в полном объеме, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С момента своего основания в 2016 году Почта Банк демонстрирует рост бизнес-показателей и прибыли. Согласно стратегии развития банка, выплата дивидендов была запланирована только по итогам 2019 года. Но мы начали их платить уже в 2017 году, то есть по итогам 2016 года. При этом размер выплат за 2018 год увеличился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим показателем (1 млрд по итогам 2017 года)», — подчеркнул президент — председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко.

Крупнейшими акционерами Почта Банка являются ВТБ и ООО «Почтовые финансы» (на 100% принадлежит АО «Почта России»), каждому из которых принадлежат по 49,999990% акций банка. Еще две акции принадлежат президенту — председателю правления Почта Банка Дмитрию Руденко.