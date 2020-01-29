Почта Банк снизил ставки по кредитам наличными , сообщает пресс-служба кредитной организации. Минимальная ставка уменьшена на 1 процентный пункт до 11,9% годовых, а максимальная — на 4 п. п. до 19,9% годовых.



Кроме того, базовая ставка может быть уменьшена еще на 2 п. п. для зарплатных, пенсионных и активных клиентов (тех, кто ежемесячно тратит по картам банка или в «Почта Банк Онлайн» от 10 тыс. рублей).

«В Почта Банке можно получить кредит наличными на любые цели от 50 тыс. рублей (для пенсионеров — от 20 тыс. рублей) до 1,5 млн рублей на срок от 36 до 60 месяцев. Для этого достаточно двух документов — паспорта и СНИЛС, а предварительное решение можно получить буквально за одну минуту», — отмечается в сообщении.

В рамках действующей акции клиент может без комиссии подключить услугу «Гарантированная ставка» (11,9% или 9,9% годовых в зависимости от тарифного плана), которая позволяет пересчитать проценты по кредиту по сниженной ставке и вернуть разницу. Для этого клиенту необходимо погасить кредит по графику платежей: без просрочек и досрочных погашений. Разница между ставкой при заключении кредитного договора и гарантированной ставкой будет перечислена на сберегательный счет после полного погашения кредита.