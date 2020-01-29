Банк «ФК Открытие» потерял около 10% корпоративных клиентов Бинбанка в результате его присоединения к группе «Открытие», сообщил журналистам президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

«Мы потеряли всего 10% корпоративных клиентов Бинбанка, причем частично это делали сознательно. Не все выдержали 2018—2019 год с точки зрения своего бизнеса», — заявил Задорнов.

Впрочем, пояснил он, несмотря на миграцию клиентов, активная клиентская база банка увеличилась на 7%, до 3,1 млн человек. Активными клиентами в банке считают тех, кто совершал хотя бы одну операцию в квартал. По итогам 2020 года банк планирует увеличить клиентскую базу до 3,5 млн человек.