Банк России установил официальные курсы валют на 30 января.

Курс доллара снизился на 43,65 копейки, составив 62,3934 рубля (62,8299 рубля на 29 января). Курс евро понижен на 54,96 копейки, до 68,6764 рубля (69,226 рубля на 29 января).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:04 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 62,55 рубля (плюс 26 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 68,83 рубля (плюс 21 копейка).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 62,28—62,57 рубля за доллар и 68,6—68,85 рубля за евро.