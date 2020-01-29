Объем наличных денег в обращении составил в России на начало текущего года 10 трлн 627,2 млрд рублей. За год показатель вырос на 304,4 млрд рублей, или 2,9%, свидетельствуют данные отчета Банка России «Структура наличной денежной массы в обращении по состоянию на 1 января 2020 года» .

Согласно материалам ЦБ, на 1 января 2019-го показатель равнялся 10 трлн 322,8 млрд рублей.

Данные Центробанка свидетельствуют о заметном росте объема наличной денежной массы в обращении за последний месяц отчетного периода. Так, на начало декабря-2019 показатель равнялся 10 трлн 187,2 млрд рублей.

Наличную денежную массу в обращении на 1 января 2020 года составляют 6 млрд 153,3 млн банкнот на общую сумму 10 трлн 520,3 млрд рублей и 67 млрд 846,3 млн монет на 106,9 млрд рублей.



В ЦБ указывают , что структура наличной денежной массы за прошедший год изменилась незначительно: увеличилась доля купюр номиналом 5 тыс. рублей (с 24% до 26% в общем количестве банкнот) и доля 200-рублевых купюр (с 2% до 3%). В то же время снизились доли 500-рублевых (с 9% до 8%) и тысячерублевых (с 27% до 25%) банкнот. Доля банкнот номиналом 2 тыс. рублей в их общем количестве составляет 4%, сторублевок — 19%, 50-рублевок — 9%, десятирублевых купюр — 6%, свидетельствуют материалы регулятора.