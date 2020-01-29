Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником. Соответствующее распоряжение опубликовано 29 января на официальном портале правовой информации.

Ранее Приходько занимал должность первого замруководителя аппарата правительства.

«Назначить Приходько Сергея Эдуардовича помощником председателя правительства РФ Мишустина М. В. на время исполнения Мишустиным М.В. полномочий по данной должности. Освободить Приходько С. Э. от ранее занимаемой должности», — говорится в документе.