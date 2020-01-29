Минфин России на аукционе в среду, 29 января, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26226RMFS с датой погашения 7 октября 2026 года на 23,413 млрд рублей при спросе 72,331 млрд, говорится в сообщении ведомства.

Цена отсечения составила 110,74% от номинала, средневзвешенная цена — 110,755% от номинала. Выручка от размещения — 26,467 млрд рублей.



В целом в I квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 млрд рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 млрд рублей, от пяти до десяти лет включительно — 250 млрд, от десяти лет — 200 млрд.