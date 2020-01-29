Металлинвестбанк уменьшил ставки по вкладам в долларах.

«Максимальный доход» с выплатой процентов в конце срока (на 91, 181, 367, 740 и 1 100 дней) оформляется под 0,3—1% (ранее — под 0,3—1,3%), а с ежемесячной выплатой процентов (на 181, 367, 740 и 1 100 дней) — под 0,3—0,8% годовых (вместо 0,6—1,1%). Дополнительные взносы не предусмотрены.

«Пополняемый» (на 181 и 367 дней) открывается под 0,3—0,8% годовых (прежде — под 0,5—1%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Управляемый» (на 367 дней) составит 0,5—0,7% годовых (вместо 0,7—0,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.



Минимальная сумма всех депозитов составляет 1 тыс. долларов. Во вклады «Управляемый» и «Пополняемый» можно вносить дополнительные взносы.