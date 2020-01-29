Минэкономразвития доработает ко второму чтению законопроект о защите капиталовложений и поощрении инвестиций совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом сообщает пресс-служба союза.

«По итогам обсуждения было решено определить в качестве направлений взаимодействия РСПП и Минэкономразвития улучшение инвестиционного климата, участие предпринимательского сообщества в реализации нацпроектов и положений послания президента Федеральному собранию, в том числе доработку ко второму чтению законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ», — отмечается в сообщении РСПП.

Кроме того, Минэкономразвития и РСПП будут взаимодействовать по вопросам реализации дорожной карты «Трансформация делового климата», корректировки механизма оценки регулирующего воздействия, проведения реформы контрольно-надзорной деятельности и совершенствования тарифного регулирования.

Законопроект о защите капиталовложений и поощрении инвестиций прошел первое чтение в декабре 2019 года. Документ предполагает неизменность ряда условий для инвесторов, заключивших с государством специальные соглашения. Претендовать на эти условия смогут проекты с определенным порогом собственных средств инвесторов.

По оценке Минфина, механизм позволит привлечь в российскую экономику более 30 трлн рублей.

Президент России Владимир Путин поручил принять закон до 30 апреля.