При сумме кредита от 3 млн рублей и первоначальном взносе 30% от стоимости приобретаемого жилья ипотека теперь будет предоставляться под ставку 7,77% годовых.

Ипотечные кредиты объемом от 300 тысяч рублей и первоначальным взносом от 50% доступны под ставку 8% годовых, от 20 до 50% - 8,5% годовых, от 10% до 20% - 9,1% годовых.

Следующие условия кредитования действуют в случае имущественного страхования приобретаемого жилого помещения, а также страхования жизни и здоровья заемщика.

Кредит предоставляется сроком от 1 года до 30 лет. При первоначальном взносе более 30% получение ипотеки возможно по двум документам.

Подробную информацию можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», на сайте Банка и в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).