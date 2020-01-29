Рост составил 4,49 млрд рублей или 9,3% в сравнении с показателями 2018 года.

За 12 месяцев Банком выдано 1095 кредитов, из которых 309 кредитных договоров или 28% от общего числа были заключены с новыми клиентами.

По состоянию на 1 января 2020 года, кредитный портфель субъектов малого и среднего предпринимательства достиг размера 38,05 млрд рублей (73% от общего объема действующих кредитов), включая 5,57 млрд рублей (15% от действующего портфеля МСП), которые были предоставлены в рамках программы льготного кредитования при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации.

«Кубань Кредит» продолжил развивать кредитование сельхозтоваропроизводителей и предприятий АПК за счет максимально комфортных условий. Объем кредитов аграриям в структуре портфеля на 1 января 2020 года составил 19,54 млрд рублей (38%). Кредитный портфель по программе льготного кредитования АПК при поддержке Минсельхоза России - 6,27 млрд рублей или 32% от объема срочной ссудной задолженности заемщиков АПК.