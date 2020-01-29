Компания «СГБ-Лизинг» внедрила новые экспресс-программы по лизингу легкового и грузового автотранспорта. Об этом сообщил в среду Севергазбанк, материнская организация лизингодателя, подчеркнув, что условия дли клиентов существенно улучшены.

Так, в рамках программ снижена величина удорожания, минимальный уровень которого составляет теперь 4,9%. Размер авансового платежа также уменьшен, его диапазон равен 10—49% от стоимости приобретения. Договор лизинга можно оформить на срок до 60 месяцев.

Для подачи заявки необходимы только два документа, рассмотрение занимает до двух дней.



Максимальная стоимость предмета лизинга может составлять 13 млн рублей. Предусмотрена возможность его досрочного выкупа через шесть месяцев.