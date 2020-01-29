Госсовет Республики Удмуртии отозвал 24 января 2020 года из Госдумы свой законопроект, которым предлагается разрешить многодетным отцам досрочно выходить на пенсию. Решение опубликовано в электронной базе Госдумы. Предлагалось внести изменения в статью 32 ФЗ «О страховых пенсиях».

Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин, говорилось в пояснительной записке к проекту. Реализация данной меры позволила бы снизить социальную напряженность в обществе по отношению к увеличению пенсионного возраста и стала бы весомым аргументом при принятии решений о рождении следующего ребенка.

Так, мужчинам (вне зависимости от состояния в браке) — отцам четырех детей, воспитавшим их до достижения ими возраста восемь лет, предлагалось дать право досрочного выхода на пенсию по достижении 61 года. При этом они должны иметь страховой стаж не менее 20 лет. Мужчинам (вне зависимости от состояния в браке) — отцам троих детей, воспитавшим их до достижения ими возраста восемь лет, предлагалось предоставить досрочный выход на пенсию в 62 года, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет.