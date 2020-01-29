Число состоятельных людей в России с капиталом от 1 млн долларов выросло в 2019 году до 37 тыс. человек. Это следует из исследования аналитиков Frank RG «Private banking в России — 2019». В 2018 году в России была 31 тыс. таких банковских клиентов.

Капитал представителей этого сегмента, по предварительным оценкам, составил в 2019 году 9,3 трлн рублей (рост на 11% по сравнению с 2018 годом), прогноз на 2020-й — 10,1 трлн рублей. Объем инвестиционного портфеля private-банков составил 2,6 трлн рублей, увеличившись за год на 18%.

Аналитики отмечают, что на рынке private banking происходит консолидация капитала — сокращается число банков на клиента. За последние три года среднее количество private-банков в портфеле клиентов снизилось с двух до полутора, что соответствует мировым тенденциям.

Исследование Frank RG также показало, что российский private banking фактически живет за счет комиссионных доходов. Они в 1,5 раза превышают операционные расходы (OPEX), в то время как за рубежом комиссионный доход — это 90% от OPEX.