Избежать колебаний размера прожиточного минимума между кварталами внутри года невозможно из-за экономических изменений. Минтруд не использует внутригодовые значения для определения порога бедности и расчета выплат: для этого используется среднегодовое значение прожиточного минимума, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков

«Мы никогда не уйдем от ценовых колебаний внутри финансового года. Это обусловлено экономическими реалиями: урожаем, предложениями на рынке, поэтому при сохранении подходов по определению ежеквартального размера прожиточного минимума мы никуда не сможем уйти от сезонных колебаний внутри одного года», — пояснил министр.

Котяков отметил, что министерство использует среднегодовое значение прожиточного минимума, чтобы определить его влияние на порог бедности.

«Если говорить в абсолютном значении, то это средние колебания. Но чаще всего мы ежеквартальные колебания по порогу бедности не используем. Мы берем статистически форму, берем среднегодовое значение и анализируем влияние стоимости потребительской корзины среднегодовой на порог бедности в России», — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Минтруде пояснили, что величина прожиточного минимума за IV квартал не влияет на размер социальных выплат.