Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5—1,75%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.



«В соответствии со своим уставным мандатом комитет [по операциям на открытом рынке] стремится содействовать максимальной занятости населения и стабильности цен. Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 1,5 до 1,75%», — говорится в сообщении регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Американский регулятор сохранил базовую ставку второй раз подряд после того, как трижды снизил ее в 2019 году.