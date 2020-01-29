Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза, свидетельствуют результаты голосования на пленарной сессии ЕП.

Принятие ЕП этого документа было ожидаемым. Ранее этот документ прошел необходимые одобрения в Европарламенте, был подписан главой Европейского совета Шарлем Мишелем и руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. До этого законопроект об условиях «развода» был одобрен парламентом Великобритании, а также получил королевскую санкцию и стал законом.

После всех необходимых финальных согласований Великобритания покинет ЕС — это должно произойти в полночь по центральноевропейскому времени 31 января (2:00 мск 1 февраля). Однако до конца нынешнего года в отношениях между страной и союзом ничего не изменится: будет переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях.

Одобрение обеими сторонами договора о «разводе» снимает на данном этапе угрозу «жесткого» Brexit — когда страна могла резко перестать следовать правилам Евросоюза, что влекло за собой весьма негативные последствия для обеих сторон, в частности, в торговле.

Однако полностью исключать «жесткого» Brexit нельзя и теперь — он может произойти в конце нынешнего года, если стороны не договорятся об условиях дальнейшего сотрудничества в различных сферах и не продлят переходный период.

Стоит отметить, что Великобритания должна была покинуть союз еще 29 марта 2019 года. Однако из-за трудностей с ратификацией в Британии договора об условиях «развода» и во избежание «жесткого» Brexit, дату выхода страны из союза пришлось отложить на осень. Но и тогда страна не могла плавно покинуть ЕС, и Brexit был отложен до 31 января.