Депутаты доработали проект по созданию в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) — юрлиц, индивидуальных предпринимателей и физлиц, которая должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя в первую очередь финансовых услуг. Об этом пишет «Коммерсант» . Проект Госдума может рассмотреть во втором чтении уже в феврале. ЦБ и Минкомсвязи его поддерживают.

Проблемой при использовании в качестве идентификатора номера телефона является то, что до 70% телефонных номеров пользуются не те, на кого они зарегистрированы, поясняет глава Национального совета по финансовому рынку Андрей Емелин. Поэтому предполагается ввести понятие пользователя абонентского номера не только для юрлиц, но и для граждан. Для идентификации и получения удаленных финансовых услуг будет достаточно сверки с оператором связи через ЕИС ПСА ФИО, номера паспорта и номера телефона, поясняет он.

В течение двух лет предполагается подключить к системе все банки и всех операторов связи. Операторы связи по запросу будут проводить проверку номера. Максимальные тарифы за услугу будет устанавливать правительство. Оператор системы будет определяться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области связи по согласованию с ЦБ. Пользователями ЕИС ПСА станут ЦБ, Минкомсвязи, Росфинмониторинг, кредитные организации, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, а также операторы услуг информационного обмена, некредитные финансовые организации, операторы связи, коллекторы.

По словам операторов, законопроект предусматривает неоправданно избыточное регулирование и введение обязательного посредника между операторами и банками. Текущая версия законопроекта несет риск государственного регулирования тарифа на подобный вид взаимодействия и риски информационной безопасности, что может нарушить права абонентов, отметили операторы.

Банкиры также выступают за сохранение действующего порядка — система не должна нести дополнительные риски и перестраивать технологические процессы банков. Также механизм проверки абонентского номера клиента станет работоспособным лишь при условии актуализации операторами связи своих информационных баз.