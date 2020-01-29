Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт Masterсard Inc. за 2019 год выросла на 39% по сравнению с 2018-м — до 8,118 млрд долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 7,98 доллара против 5,63 доллара в 2018 году. Выручка Mastercard в годовом выражении выросла на 13%, до 16,88 млрд долларов.

По итогам IV квартала чистая прибыль компании выросла в два раза — до 2,1 млрд долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 2,08 доллара против 0,87 доллара годом ранее. Выручка в отчетном квартале достигла 4,41 млрд долларов, увеличившись на 16% в годовом выражении.

По состоянию на 31 декабря 2019 года компанией было выпущено 2,6 млрд карт Masterсard и Maestro.

На предварительных торгах акции компании растут в цене на 1,43%.