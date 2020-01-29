Активы банка на 1 января 2020 года составили 237 млрд рублей. Собственные средства (капитал) увеличились за 2019 год на 0,5 млрд рублей до 36,7 млрд рублей.

«В 2019 году Банковская Группа ЗЕНИТ завершила ключевой этап трансформации, присоединив два крупных дочерних банка под брендом Банка ЗЕНИТ. Стабильные финансовые показатели и наличие запаса прочности капитала банка свидетельствуют о том, что интеграционные процессы в Группе проходят плавно. Это результат работы большой команды Банка ЗЕНИТ в 25 регионах присутствия. В ближайшее время мы утвердим новые векторы развития банка — до 2023 года. В фокусе на 2020 год — повышение операционной эффективности и качества обслуживания клиентов, развитие цифровых продуктов», — отметил главный управляющий директор ПАО Банк ЗЕНИТ Александр Тищенко.

Совокупный кредитный портфель показал рост с начала года на 4,2 % и до вычета резервов составил 152 млрд рублей. Основную долю занимает кредитный портфель юридических лиц — 111 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц за прошедший год вырос на 30 % и составил 41 млрд рублей.

За 12 месяцев 2019 года Банк ЗЕНИТ нарастил совокупный объем привлеченных средств клиентов на 6,7 % до 165 млрд рублей. Комиссионные доходы банка за отчетный период превысили 3,3 млрд рублей, что на 16,5 % больше, чем за 2018 год. Операционный доход до вычета резервов составил 14 млрд рублей против 10 млрд рублей прошлого года.

На 1 января 2020 года норматив достаточности собственного капитала банка (Н1.0) составил 16,1 % при минимально допустимом значении 8,0 %, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — 11,0 % при минимальном нормативном значении 4,5 %, норматив достаточности основного капитала (Н1.2) — 11,0 % при минимальном нормативном значении 6,0 %.

Нормативы ликвидности банка соблюдаются с существенным запасом и на 1 января 2020 года составили: норматив мгновенной ликвидности (Н2) — 221 % при минимальном значении 15 %, норматив текущей ликвидности (Н3) — 135 % при минимальном значении 50 %, норматив долгосрочной ликвидности — 56 % при максимальном значении 120 %.