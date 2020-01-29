Банк России рассчитывает реализовать функцию перечисления зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) к концу 2020 или к началу 2021 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина во время прямого эфира в Facebook.

«Мы рассчитываем в начале года подписать соответствующую дорожную карту и к концу года этого или началу следующего такой функционал реализовать», — отметила представитель ЦБ.

По словам Бакиной, регулятор видит большой интерес к переводам зарплат по номеру телефона в том числе со стороны банков.

«Мы обсуждаем варианты реализации, здесь, наверное, не столько техника важна, сколько важно учесть все риски, например, что делать, если работник вдруг утерял свой телефон или произошла смена номера», — рассказала директор департамента национальной платежной системы ЦБ.

Напомним, СБП была запущена 28 февраля 2019 года. Сервис позволяет осуществлять переводы и платежи по номеру телефона или QR-коду. На данный момент к системе подключились 38 банков, из них десять системно значимых, более 169 банков подали заявки.