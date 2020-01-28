ЦБ предлагает прописать финансовым организациям такие же требования к хранению и безопасности персональных данных россиян, как и у Единой биометрической системы (ЕБС), пишут «Известия» . Об этом говорится в проекте указания Банка России, который внесен в Госдуму вместе с поправками в законопроект о биометрии. Так, ЦБ намерен следить за безопасностью всех слепков лица и голоса, которые сдают россияне, а не только за теми, что направляются в ЕБС.

Также необходимо шифровать биометрические данные криптографическими ключами, которые прошли проверку ФСБ, говорится в документе. От обязанности собирать биометрию в ЕБС планируется освободить мини-офисы, где работает только один сотрудник, и отделения, которые не обслуживают клиентов. Поправками ЦБ предполагается также расширить сферу применения биометрии — возможность «осуществлять банковские операции и иные сделки с клиентами-физлицами».

Защищенность персональных данных россиян, собираемых во внутренние системы банков, должна быть адекватна возникающим рискам, заявили в пресс-службе ЦБ. Там добавили, что требования регулятора формируются с учетом анализа всех рисков.

Сейчас для защиты данных при сборе и передаче их в ЕБС банк может реализовать собственное решение по безопасности, но его нужно самостоятельно разработать и согласовать с ФСБ, пояснили в «Ростелекоме».

По словам экспертов, в каждой внутренней биометрической базе банка в среднем содержится в 2–5 раз больше изображений лиц и голосовых слепков, чем в ЕБС. Также у внутрибанковской и единой биометрии отличается процесс сбора: во внутреннюю базу клиенту разрешается сдать слепки с помощью смартфона, а в ЕБС — только в отделении. Банк может регулярно обновлять слепки, а также его система работает быстрее, чем единая, пояснили эксперты. По их словам, ужесточение требований регулятора будет мотивировать кредитные организации активнее пользоваться ЕБС и популяризует ее.