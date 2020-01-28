Центральный банк России принял решение о реализации мер по повышению финансовой устойчивости Севастопольского Морского Банка. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Мораторий на удовлетворение требований кредиторов Банка не вводится. Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки», — говорится в сообщении.

Для поддержки деятельности Банка и повышения его финансовой устойчивости Банком России совместно с Агентством в качестве инвестора будет привлечён РНКБ. В банк назначенная временная администрация в лице АСВ.