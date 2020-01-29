Более 500 торговых точек принимают оплату по QR-коду через Систему быстрых платежей, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Алла Бакина Бакина во время прямого эфира в Facebook.

Из 38 подключившихся к системе банков переводы по QR-коду осуществляют восемь. «Именно точек, магазинов, их на сегодняшний день тоже немало — более 500», — отметила Бакина.

Напомним, СБП была запущена 28 февраля 2019 года. Сервис позволяет осуществлять переводы и платежи номеру телефона или QR-коду. Функция оплаты товаров и услуг по QR-коду появилась 1 сентября.