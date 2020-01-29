Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам в рублях на 0,2—0,4 процентного пункта.

Депозит «Ренессанс Доходный» (на 91, 181, 271, 367, 400 и 550 дней) в отделении открывается под 4,5—6%, онлайн — под 4,65—6,15% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Ренессанс Накопительный» (на 91, 181, 271 и 367 дней) в отделении оформляется под 4,3—5,4%, онлайн — под 4,45—5,55% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Минимальная сумма вкладов при открытии в отделении составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей.

Оформить депозит «Без Границ» (от 1 тыс. рублей на 181 день) в отделении можно под 5%, онлайн — под 5,15% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. Предусмотрены расходные операции.

Пополнять можно вклады «Ренессанс Накопительный» и «Без Границ».