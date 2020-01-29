Банк «ФК Открытие» в декабре 2019 года приобрел портфель ипотечных кредитов на сумму 10 млрд рублей, сообщил журналистам глава «Открытия» Михаил Задорнов, не называя банк-покупатель.

Ранее в интервью Банки.ру зампредседателя правления «ФК Открытие» Вениамин Полянцев заявил, что банк намерен существенно нарастить ипотечный портфель в 2020 году. За 2019 год банк планировал выдать ипотечным заемщикам 85—87 млрд рублей, в 2020 году — 120 млрд рублей.

Как указывал Полянцев, банк на сегодняшний день входит в топ-5 по выдачам ипотеки в стране, а 60% продаж залоговых кредитов приходится на партнеров.