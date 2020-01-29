В планах кредитной организации на 2020 год повышение всех ключевых показателей бизнеса темпами выше рыночных.
Банк «Открытие» получил по итогам прошлого года 44 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.
Активы банка за вычетом резерва выросли за год в 1,7 раза и превысили 2,3 трлн рублей.
В 2019 году банк «Открытие» увеличил розничный кредитный портфель на 83% до 340 млрд рублей. Доля банка на российском рынке кредитования физлиц за год выросла с 1,2% до 1,9%. Выдача розничных кредитов увеличилась на 170% до 234 млрд рублей. За 2019 год выдача ипотеки увеличилась в 2,7 раза до 92 млрд рублей, беззалоговых потребительских кредитов — в 2,6 раза до 142 млрд.
Кроме того, банк в 2019 году выдал на 213% корпоративных кредитов больше, чем в 2018-м, и довел объем выдачи до 938 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос за год на 56% до 891 млрд. Доля «Открытия» на рынке кредитов юрлицам выросла с 2% до 2,5%.
Кредитный портфель в сегменте МСБ за 2019 год вырос на 67% до 127 млрд рублей. Доля банка в кредитовании малого и среднего бизнеса впервые в истории достигла 5,5%. С момента запуска программы кредитования МСБ в 2018 году банк выдал таким предприятиям 200 млрд рублей. В этом сегменте у банка сейчас 218 тыс. активных клиентов.
Портфель классических пассивов физических лиц остался практически на неизменном уровне — 658 млрд рублей. Портфель накопительных счетов вырос в 4,8 раза до 115 млрд рублей. Портфель срочных депозитов составил 475 млрд рублей.
Объем портфеля банка в сегменте private banking (инвестиции и сбережения клиентов) за год увеличился на 28% до 365 млрд рублей. Целевая клиентская база private banking по итогам прошлого года выросла на треть, объем клиентских средств достиг 238 млрд рублей, что на 12% выше показателей 2018 года. Клиентами подразделения «Открытие Private Banking» являются свыше 5 тыс. семей. Порог входа составляет 30 млн рублей для клиентов в Москве и Санкт-Петербурге и 15 млн — в других регионах России.
В релизе «Открытия», посвященном динамике розничного бизнеса, указано, что клиентская база банка выросла за год на 7% до 3,1 млн человек. Проникновение дистанционного банковского обслуживания в розничную клиентскую базу выросло с 36% до 49%.
В числе прочего в банке подчеркивают, что узнавание бренда «Открытие» за год выросло на треть в результате запуска банком новой рекламной кампании с участием Басты (музыканта Василия Вакуленко).
В планах кредитной организации на 2020 год повышение всех ключевых показателей бизнеса темпами выше рыночных. Розничное кредитование планируется увеличить на 46% и довести портфель до 495 млрд рублей, а число розничных клиентов — до 3,5 млн человек. Предполагается, что выдача потребкредитов вырастет более чем на треть до 187 млрд рублей, ипотеки — до 117 млрд, доля банка на рынке розничного кредитования — до 2,6%. Корпоративное кредитование должно вырасти на 38% (кредитный портфель превысит 1,2 трлн рублей), кредитование МСБ — на 90%.
«Цель номер один для банка в 2020 году — подготовка к IPO, которое должно состояться в 2021 году. Эта работа уже ведется в тесном контакте с нашим акционером. Мы должны сделать банк максимально привлекательным как для клиентов, так и для потенциальных инвесторов — российских и иностранных. Для этого мы будем активно развивать все направления бизнеса, сохраняя статус универсального федерального банка и используя синергию с компаниями группы «Открытие». Устойчивая прибыль всех сегментов нашего бизнеса, внедрение самых современных финансовых технологий, повышение доступности финансовых услуг по всей России — вот наши ключевые задачи. У нас есть все необходимые человеческие и финансовые ресурсы, чтобы выполнить наши амбициозные стратегические задачи, сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на российском банковском рынке», — прокомментировал президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
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