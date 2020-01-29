Банк «Открытие» получил по итогам прошлого года 44 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Такие данные приводятся в релизе кредитной организации.

Активы банка за вычетом резерва выросли за год в 1,7 раза и превысили 2,3 трлн рублей.

В 2019 году банк «Открытие» увеличил розничный кредитный портфель на 83% до 340 млрд рублей. Доля банка на российском рынке кредитования физлиц за год выросла с 1,2% до 1,9%. Выдача розничных кредитов увеличилась на 170% до 234 млрд рублей. За 2019 год выдача ипотеки увеличилась в 2,7 раза до 92 млрд рублей, беззалоговых потребительских кредитов — в 2,6 раза до 142 млрд.

Кроме того, банк в 2019 году выдал на 213% корпоративных кредитов больше, чем в 2018-м, и довел объем выдачи до 938 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос за год на 56% до 891 млрд. Доля «Открытия» на рынке кредитов юрлицам выросла с 2% до 2,5%.

Кредитный портфель в сегменте МСБ за 2019 год вырос на 67% до 127 млрд рублей. Доля банка в кредитовании малого и среднего бизнеса впервые в истории достигла 5,5%. С момента запуска программы кредитования МСБ в 2018 году банк выдал таким предприятиям 200 млрд рублей. В этом сегменте у банка сейчас 218 тыс. активных клиентов.

Портфель классических пассивов физических лиц остался практически на неизменном уровне — 658 млрд рублей. Портфель накопительных счетов вырос в 4,8 раза до 115 млрд рублей. Портфель срочных депозитов составил 475 млрд рублей.

Объем портфеля банка в сегменте private banking (инвестиции и сбережения клиентов) за год увеличился на 28% до 365 млрд рублей. Целевая клиентская база private banking по итогам прошлого года выросла на треть, объем клиентских средств достиг 238 млрд рублей, что на 12% выше показателей 2018 года. Клиентами подразделения «Открытие Private Banking» являются свыше 5 тыс. семей. Порог входа составляет 30 млн рублей для клиентов в Москве и Санкт-Петербурге и 15 млн — в других регионах России.

В релизе «Открытия», посвященном динамике розничного бизнеса, указано, что клиентская база банка выросла за год на 7% до 3,1 млн человек. Проникновение дистанционного банковского обслуживания в розничную клиентскую базу выросло с 36% до 49%.

В числе прочего в банке подчеркивают, что узнавание бренда «Открытие» за год выросло на треть в результате запуска банком новой рекламной кампании с участием Басты (музыканта Василия Вакуленко).

В планах кредитной организации на 2020 год повышение всех ключевых показателей бизнеса темпами выше рыночных. Розничное кредитование планируется увеличить на 46% и довести портфель до 495 млрд рублей, а число розничных клиентов — до 3,5 млн человек. Предполагается, что выдача потребкредитов вырастет более чем на треть до 187 млрд рублей, ипотеки — до 117 млрд, доля банка на рынке розничного кредитования — до 2,6%. Корпоративное кредитование должно вырасти на 38% (кредитный портфель превысит 1,2 трлн рублей), кредитование МСБ — на 90%.



«Цель номер один для банка в 2020 году — подготовка к IPO, которое должно состояться в 2021 году . Эта работа уже ведется в тесном контакте с нашим акционером. Мы должны сделать банк максимально привлекательным как для клиентов, так и для потенциальных инвесторов — российских и иностранных. Для этого мы будем активно развивать все направления бизнеса, сохраняя статус универсального федерального банка и используя синергию с компаниями группы «Открытие». Устойчивая прибыль всех сегментов нашего бизнеса, внедрение самых современных финансовых технологий, повышение доступности финансовых услуг по всей России — вот наши ключевые задачи. У нас есть все необходимые человеческие и финансовые ресурсы, чтобы выполнить наши амбициозные стратегические задачи, сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на российском банковском рынке», — прокомментировал президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.