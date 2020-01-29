Бывший президент банка «Глобэкс» Виталий Вавилин, обвиняемый в миллионной растрате, действовал в рамках закона и своего служебного положения. К такому выводу пришли эксперты Центра общественных процедур (ЦОП) «Бизнес против коррупции» при уполномоченном при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисе Титове.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Вавилина, которому инкриминируется совершение растраты (часть 4 статьи 160 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

Эксперты центра отметили, что, по версии следствия, Вавилин растратил находящееся в его ведении имущество банка «Глобэкс» на сумму 12 млн евро путем заключения двух договоров о предоставлении невозобновляемых кредитных линий, денежные средства по которым возвращены не были, что причинило банку ущерб на указанную сумму.

«Президент правления банка действовал как руководящее лицо, наделенное организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, соответственно, он осуществлял предпринимательскую деятельность, заключая кредитные договоры с компаниями, которые обеспечивались два года. Компании «ТехноСерв АС» и «Техносерв Менеджмент» (должники. — Прим. ред.) в настоящее время существуют, и банк не предпринял предпосылок для того, чтобы возместить этот кредит, а просто воспользовался таким методом, как заявление в правоохранительные органы и возбуждение уголовного дела», — сказал адвокат Сергей Афанасьев на заседании центра общественных процедур.

По мнению московского бизнес-омбудсмена Татьяны Минеевой, в данном деле были нарушены права предпринимателя в двух случаях: при избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также при квалификации деяний. «Расследованные в рамках уголовного дела обстоятельства, в том числе были предметом рассмотрения спора в Арбитражном суде. Суд установил, что банку ущерб причинен не был, это говорит о том, что отсутствуют обязательные признаки хищения в действиях Вавилина, и его деяния не могут быть квалифицированы по части 4 статьи 160 как оконченное преступление», — говорится в заключении омбудсмена.

Однако Минеева отметила, что окончательный вопрос о доказанности предъявленного обвинения не может быть разрешен только исходя из имеющихся материалов, а установление виновности лица принадлежит суду. При этом омбудсмен рекомендовала подготовить обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет для оценки обоснованности уголовного преследования предпринимателя и избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей.