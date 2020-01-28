Бывший заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, который курировал в правительстве Дмитрия Медведева строительство и региональное развитие, назначен гендиректором госкокорпорации «ДОМ.РФ», сообщил во вторник ТАСС в окружении бывшего вице-премьера.



«Да, информацию подтверждаем», — сказал собеседник агентства.

«ДОМ.РФ» (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) — госкомпания со статусом «единый институт развития в жилищной сфере». «ДОМ.РФ» отвечает за развитие в России рынка ипотеки и жилищного строительства, управление и продажи федерального имущества и т. п. В конце 2018 года полномочия «ДОМ.РФ» существенно расширили, в частности, госкомпания получила полномочия по контролю за достройкой проблемных объектов и контролю за застройщиками.



Ранее РБК сообщало, что Мутко получил предложение возглавить госкомпанию «ДОМ.РФ». По информации издания, возглавлявший до Мутко госкорпорацию Александр Плутник может перейти в ВЭБ.

Мутко работал в должности вице-премьера правительства с 2016 года, он занимался вопросами спорта, туризма и молодежной политики, с 2018 года — вице-премьер, который курировал вопросы строительства и регионального развития. До этого он занимал пост министра спорта.

В Кабмине Мутко отвечал за реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда», согласно которому к 2024 году в России должно строиться 120 млн кв. метров жилья ежегодно. Итоговые показатели по вводу жилья за 2019 год будут отставать от плана. Согласно нацпроекту, в России за 2019 год должно было быть построено 88 млн кв. метров жилья, но ввод, скорее всего, составит около 80 млн кв. метров, анонсировал в декабре министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Мутко предлагал президенту Владимиру Путину скорректировать показатели нацпроекта на 2019—2021 годы, снизив их до 75,7 млн кв. метров, но эти изменения не были утверждены.