Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационную жалобу бывшего председателя правления банка «Москва» Игоря Сиротинина на приказ Центрального банка РФ об отзыве у организации лицензии, говорится в материалах суда.



Заявитель обжаловал в кассационной инстанции решение столичного арбитража от 8 июля 2019 года и постановление апелляции. Суд тогда посчитал, что Банк России при принятии решения об отзыве у банка «Москва» лицензии на осуществление банковских операций действовал в соответствии с требованиями законодательства и в пределах полномочий.

Регулятор 14 ноября 2018 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у этой кредитной организации. Такое решение было принято в связи с неисполнением организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Также ЦБ сообщил о нарушениях в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с ФЗ «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как считает ЦБ РФ, «ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства и собственников намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности».



Столичный арбитраж 27 февраля 2019 года по заявлению ЦБ РФ вынес решение о принудительной ликвидации банка «Москва».