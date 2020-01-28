Сбербанк расширяет линейку продуктов для самозанятых и запускает кредитование для клиентов, подключивших сервис «Свое дело».

Как поясняется в сообщении банка, подать заявку в «Сбербанк Онлайн» и получить потребительский кредит на любые цели на срок до пяти лет в сумме до 3 млн рублей могут все самозанятые, получающие профессиональный доход на карту Сбербанка, указанную при регистрации в сервисе «Свое дело», не менее трех месяцев. Кредит выдается на общих условиях, ознакомиться с которыми можно на сайте банка.



Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно за несколько минут в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», во вкладке «Платежи/Госуслуги» — сервис «Свое дело» или через поиск по приложению, указав «Самозанятым» или «Свое дело». Дополнительные документы и посещение офиса банка при этом не требуются. Подробная информация о регистрации, новых возможностях для самозанятых, налоговом режиме и ограничениях по его применению есть на сайте банка.