Бумаги золотодобывающих компаний выглядят более устойчивыми и могут быть привлекательными для инвестиций, следует из обзора Sberbank CIB. Аналитики инвестбанка отмечают, что при спотовых ценах на золото и текущем курсе рубля к доллару акции «Полюса» и Polymetal торгуются с прогнозным коэффициентом «стоимость предприятия/EBITDA 2020» на уровне соответственно 6,5 и 7,7, что ниже средних значений прошлого года.

«С точки зрения оценки мы считаем более привлекательными акции «Полюса», чем Polymetal», — говорится в обзоре.

В то же время, считают в Sberbank CIB, если распространение вируса удастся взять под контроль, привлекательными для покупки могут быть акции металлургических компаний. По мнению аналитиков, с учетом спотовых цен на сталь и текущего курса рубля бумаги производителей плоского проката уже торгуются с привлекательной доходностью дивидендных выплат в 2020 году — на уровне 10—12%, что выше, чем 8,5—9,5% в середине января.

С 20 января котировки российских сталелитейных компаний упали на 7—15%, производителей цветных металлов — на 3—9%. Причиной тому эпидемия коронавирусной инфекции, которая вызвала у инвесторов рискофобию и заставила задуматься о перспективах спроса на металлы. Напомним, что Китай является крупнейшим в мире потребителем большинства промышленных металлов. Рубль за неделю подешевел более чем на 2%, отступив к отметке 63 за доллар. «Это ослабляет появившееся в последнее время давление на прибыльность российских металлургов, связанное с ростом затрат вследствие укрепления рубля в 4 квартале 2019 года», — написали аналитики Sberbank CIB.