Иначе условия для предпринимателей могут только ухудшиться.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил руководителю администрации президента Антону Вайно вариант, как изменить законопроект президента РФ Владимира Путина о частичном освобождении предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения, а также ограничении применения статьи, по которой сотрудников компании можно обвинить в создании преступного сообщества; бизнес предполагает, что иначе условия для предпринимателей могут только ухудшиться, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
Риск уголовной ответственности за невозврат валютной выручки мешает многим предпринимателям начать экспортировать товары, Путин предлагает сначала выписывать штраф, потом использовать уголовное наказание, а также повысить размер невозврата валютной выручки, который считается крупным, с 9 млн рублей до 100 млн рублей, а особо крупным – с 45 млн рублей до 150 млн рублей; если контрагенты предварительно сговорились нарушить закон, президент предлагает не просто выписывать им штраф до 500 тыс. рублей, но и лишать их свободы – до пяти лет.
Предпринимателей чаще всего обвиняют именно в сговоре, так что новые правила могут ухудшить положение бизнеса, предупреждает РСПП и предлагает не менять наказание, а также оставить право освободиться от уголовной ответственности для тех, кто впервые получил претензии за невозврат по предварительному сговору, если ущерб возмещен (Путин предлагает отменить этот пункт); также РСПП предлагает не преследовать и тех, кого обвиняют в выводе валюты через подложные документы, если ущерб был возмещен.
Еще одно предложение Путина – повысить сумму налогового долга, за который бизнес рискует сесть в тюрьму, а также увеличить налоговую недоимку – до 2,7 млн рублей и 13,5 млн рублей (в особо крупном размере) для людей и до 15 млн рублей и 45 млн рублей для компаний; сейчас для возбуждения уголовного дела людям достаточно не заплатить 900 тыс. рублей или 4,5 млн рублей (в особо крупном размере) за три года, если недоимка превышает 10 или 20% всех налоговых платежей соответственно, компаниям – более 5 млн рублей за три года или 15 млн рублей (в особо крупном размере) при недоимке свыше 25 или 50% — проект президента такие доли отменяет совсем; но отказ от долей приведет к тому, что, даже если компания не выплатила 1% всей суммы, ее должностные лица рискуют попасть в тюрьму, говорится в письме РСПП: лучше отказываться от абсолютных сумм.
Президент предлагает указать, что учредители, руководители и работники компании не будут нести ответственность по экономическим преступлениям, когда холдинг признается организованной преступной группой, только из-за того, что они числятся в компании, исключение – организации, которые заведомо созданы для совершения преступлений; перечень нужно расширить, предлагает РСПП: добавить акционеров, которые покупали активы уже после создания компании, органы управления компанией, например членов совета директоров.
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