Сумма штрафов по протоколам, составленным в 2019 году Роскомнадзором за нарушение правил обработки персональных данных, превысила 1 млн рублей, пишет «Российская газета» . Об этом сообщил исполняющий обязанности замглавы ведомства Юрий Контемиров на дне открытых дверей, посвященном защите персональных данных. По его словам, наиболее распространенные нарушения связаны с обработкой персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, либо с обработкой, которая не соответствовала целям, заявленным на этапе сбора персональной информации.

Так, Роскомнадзор и его территориальные органы составили 215 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов достигла 1 млн 99 тыс. рублей. Наибольшее количество составленных протоколов приходится на долю Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

Также в 2019 году Роскомнадзор зафиксировал заметный рост числа жалоб граждан на нарушения в сфере персональных данных. Рост составил более 22%.

В Роскомнадзор поступило 50 394 обращения в прошлом году против 41 171 в 2018-м. Больше всего обращений касалось обработки персональных данных банками и интернет-сайтами — по 23%, 10% пришлось на организации ЖКХ, 5% — на коллекторов, по 3% — на соцсети, компании связи.