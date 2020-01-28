В Санкт-Петербурге полицейские пресекли деятельность подставных брокерских компаний, обманувших вкладчиков на 21 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ установлены подозреваемые в мошенничестве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, злоумышленники организовали фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты, в том числе стартапы и франшизу. При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензий, ни соответствующей разрешительной документации у них не было.

Полицейские раскрыли криминальную схему, которая заключалась в следующем: выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке. Через некоторое время после того как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Информация о том, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывалась.

По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 млн рублей.

Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов — соучредители подставных фирм. Каждому из сообщников, как выяснилось, была отведена определенная роль: руководителей, менеджеров по подбору клиентов, бухгалтеров, инструкторов, а также специалистов, якобы осуществляющих торговлю на валютном, фондовом, товарно-сырьевом и криптовалютных рынках.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят обыски. «Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании им меры пресечения», — заключает Ирина Волк.