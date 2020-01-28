Туристы, оформившие кредит на поездку в Китай в ближайшие даты и вынужденные ее не совершать, смогут отменить туры без потерь — ОТП Банк готов вернуть своим клиентам оплаченные проценты. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Понимая всю серьезность ситуации, ОТП Банк оформит клиентам возврат оплаченных процентов, а специалисты банка окажут необходимую консультационную поддержку клиентам по расторжению кредитного договора и оформлению возврата», — говорится в сообщении.



Напомним, что в связи с участившимися случаями заражения новым коронавирусом Ростуризм приостановил продажи путевок в Китай, а также рекомендовал россиянам воздержаться от поездок по этому направлению до нормализации эпидемиологической обстановки.

По закону туристы могут расторгнуть договор с туроператором или турагентом или изменить его условия из-за возникновения существенных изменений обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении (ст. 10, 14 Закона № 132-ФЗ, ст. 451 Гражданского кодекса РФ) и рассчитывать на возврат 100% стоимости путевки.