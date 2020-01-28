ЦБ РФ привлек банк «Открытие», Тинькофф Банк и микрофинансовую компанию «МигКредит» к административной ответственности за нарушение требований федерального закона «О кредитных историях». Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

Постановления в отношении Тинькофф Банка и «МигКредита» вынесены 23 декабря прошлого года, в отношении «Открытия» — 27 декабря, все три вступили в силу 28 января.

Все три организации привлечены к ответственности по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Незаконное получение или предоставление кредитного отчета»), распространяющейся на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет.

В каждом из случаев назначен административный штраф, который в соответствии с указанной статьей КоАП может составлять для юридических лиц от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Центробанк в последнее время уже привлекал эти организации к административной ответственности за нарушения при работе с кредитными историями, особенно часто — банки.



Более подробно причины привлечения организаций к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.