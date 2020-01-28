Наибольшее с 2013 года количество автомобилей, проданных в кредит , было отмечено в 2019 году. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй и «Автостата». В прошлом году было выдано 947,3 тыс. автокредитов, что на 11,9% больше по сравнению с 2018 годом (846,8 тыс. единиц).

Согласно данным агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в 2019 году снизился на 2,5% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,593 млн единиц.

Самое большое количество выданных автокредитов в 2019 году было отмечено в Москве (75,2 тыс. единиц), Московской области (57,5 тыс.), Санкт-Петербурге (57,2 тыс.), а также республиках Татарстан (48 тыс.) и Башкортостан (42,5 тыс.).

Самый большой рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Кемеровской области (+77,8%), Красноярском крае (+27,7%), Волгоградской (+26,2%), Тульской (+26,1%) и Новосибирской (+25,6%) областях. Единственным регионом из топ-30, в котором в 2019 году снизилось количество выданных автокредитов, оказалась Тюменская область (-1,8%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 8% и 5,5% соответственно.