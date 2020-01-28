Минтруд предложил установить прожиточный минимум по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на уровне 10,609 тыс. рублей на душу населения, для трудоспособного населения – 11,51 тыс. рублей, пенсионеров – 8,788 тыс. рублей, детей – 10,383 тыс. рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной на портале нормативно-правовых актов.

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за IV квартал 2019 года на душу населения 10609 рублей, для трудоспособного населения – 11510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля», — говорится в документе.