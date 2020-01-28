Минфин России 29 января на безлимитных аукционах предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков, говорится в сообщении ведомства.

В частности, Минфин предложит инвесторам облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 24021RMFS (24 апреля 2024 года) и облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26226RMFS (дата погашения 7 октября 2026 года) в объеме остатков, доступных для размещения указанных выпусков.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в I квартале 2020 года Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 600 млрд рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 150 млрд рублей, от пяти до десяти лет включительно — 250 млрд, от десяти лет — 200 млрд.

