Минфин планирует выдавать больше рублевых займов иностранным правительствам, пишут «Известия» . Об этом заявил глава департамента международных финансовых отношений министерства Андрей Бокарев. Прежде всего новый подход протестируют на странах ЕАЭС и ближнего зарубежья, а в перспективе планируется давать в долг в нацвалюте и государствам из дальнего зарубежья.

По последним данным Минфина, задолженность других стран перед Россией составляет около 35 млрд долларов. В 2020—2022 годах Минфин планирует выдать иностранным правительствам и организациям более 1 трлн рублей (15,5 млрд долларов), следует из материалов к бюджету. Деньги зарубежным заемщикам требуются для завершения совместных проектов с российскими партнерами, следует из данных Минфина. Также за счет них будут профинансированы покупатели российской продукции. РФ в ближайшие три года вернет от выданных ранее кредитов значительно меньше — 370 млрд рублей (5,4 млрд долларов).

По словам экспертов, запуск Минфином дедолларизации в области межправительственных займов означает, что ведомство оценивает угрозу ограничений на расчеты в иностранных валютах как достаточно серьезную. Все долларовые трансакции проходят через Федеральную резервную систему, следовательно, и возможности по их блокировке у США абсолютны. Также вероятно, что Минфин заинтересован в расширении использования рубля в том числе для более эффективного управления валютными рисками, считают эксперты. Кроме этого, большая часть займов странам из дальнего зарубежья выдается под экспортные контракты с российскими компаниями.

Согласно информации в публичном доступе, крупнейший должник России — Белоруссия. По данным Минфина этой страны, долг перед Россией составлял на конец прошлого года около 7,5 млрд долларов. Из государств дальнего зарубежья больше всего кредитов выдано Венесуэле. Боливарианская Республика должна России 3,5 млрд долларов, оценивал ранее президент РФ Владимир Путин.