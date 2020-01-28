В конкурсе приняли участие порядка 160 специалистов по обслуживанию частных клиентов. Помимо выполнения плановых показателей сотрудникам было необходимо успешно выступать в розыгрыше бизнес-кейсов на заседаниях Клуба специалистов, иметь достаточный уровень знаний, обладать активной позицией в вопросах, связанных с работой, и определенным опытом.

Победитель, а также участники, занявшие второе и третье места, награждены дипломами и денежными премиями.

Конкурс «Лига продаж» проводится в КБ «Кубань Кредит» уже четвертый год. Его основная цель – повышение профессионального уровня сотрудников. Кроме того, он способствует улучшению качества обслуживания клиентов.