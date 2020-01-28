Встреча традиционно состоялась на базе СППК «Донской маяк» в городе Зернограде. Кредитную организацию на мероприятии представил директор по корпоративному бизнесу Ростовской региональной дирекции Владимир Пономарев. Он рассказал о продуктах и услугах, разработанных Банком для субъектов МСП, в том числе о льготных кредитных программах для сельхозтоваропроизводителей.

Заседания Клуба агрознатоков проводятся регулярно с 2014 года для освещения наиболее актуальных проблем агробизнеса, с привлечением руководителей успешных хозяйств, учёных-практиков и профессиональных консультантов.