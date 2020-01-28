С помощью новой КЭП корпоративные клиенты получают возможность участвовать в электронных аукционах и торгах на федеральных и коммерческих площадках, входящих в Ассоциацию Электронных Торговых Площадок, в том числе, крупнейших. Среди них - Сбербанк-АСТ, Национальная электронная площадка, РТС-тендер, АО «Единая Электронная Торговая Площадка», Система электронных торгов АО «Российский аукционный дом», группа площадок B2B.

КЭП от КБ «Кубань Кредит» - это универсальный инструмент для работы в системе дистанционного банковского обслуживания (ДБО), ведения электронного документооборота с государственными органами, участия в электронных торгах. Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить в Банке USB-носитель и быть подключенным к системе ДБО юридических лиц.