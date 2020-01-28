В администрации президента РФ на экспертном уровне изучают предложения Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), связанные с либерализацией уголовной ответственности бизнеса за валютные и налоговые нарушения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Рассматривается на экспертном уровне», — сказал он в ответ на вопрос, получено ли в Кремле соответствующее обращение РСПП.

Ранее сообщалось, что РСПП направил руководителю администрации президента Антону Вайно свой вариант, как изменить законопроект президента РФ Владимира Путина о частичном освобождении предпринимателей от уголовной ответственности за валютные и налоговые нарушения.